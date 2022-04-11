Стало известно о возвращении Сталиным неоклассики в СССР

Старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин в беседе с «Мослентой» рассказал, чем примечательна столичная неоклассика и кто возродил ее много лет назад.

Стало известно, что возвращение к этому стилю начало происходить в начале десятых годов XX века, когда отмечалось столетие Бородинского сражения войны 1812 года. Уже позже, в советские годы, возрождение неоклассики происходит благодаря усилиям архитекторов дореволюционной школы Жолтовского и Щусева.

Когда к власти в период СССР пришел революционер Иосиф Сталин и его команда, они начали самую масштабную работу по возвращению классических традиций во всем. Это касалось и общественной жизни — вновь появились гимназии с раздельным мужским и женским образованием, а семья стала основной ячейкой общества. «Это затронуло даже моду, которая в 1930-е годы стала более классической, даже отчасти буржуазной. К классицизму обратились и архитекторы», — резюмировал Ромодин.

Ранее стала известна причина ночных поездок Сталина на московское кладбище.