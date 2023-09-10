Стало известно о необычных увлечениях Льва Толстого

О необычных увлечениях писателя Льва Толстого рассказал в материале «Мосленты» журналист и историк Валерий Бурт со ссылкой на москвоведа Александра Васькина. По его словам, автор «Войны и мира», несмотря на графский титул, много трудился по хозяйству и любил шить обувь.

«Не знаю откуда, он разыскал себе сапожника... накупил инструментов, товару... устроил себе верстак... Сгорбившись над верстаком, он старательно готовил конец, всучивал щетинку, ломал ее, начинал сначала, кряхтел от напряжения и, как ученик, радовался всякому успеху», — вспоминал сын Толстого Илья. Однажды поэт Афанасий Фет заказал писателю сапоги и остался доволен его работой.

Кроме того, Толстой делал упражнения с гантелями, катался на коньках, велосипеде и любил долгие прогулки. Дочь писателя Татьяна Сухотина-Толстая вспомнила, что ее отец мог пройти пешком около 200 километров от Москвы до Ясной Поляны.

Ранее Бурт раскрыл подробности отношений Толстого с известными современниками.