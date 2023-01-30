История
03:16, 30 января 2023
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Названа носящая имя хитреца и афериста станция московского метро

Названа носящая имя хитреца и афериста станция московского метро
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Станцию московского метро «Жулебино» Таганско-Краснопресненской линии назвали именем одного хитреца и афериста. Подробности истории были раскрыты в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Выяснилось, что недалеко от того места, где сейчас расположена станция метро «Лермонтовский проспект», с конца ХV века существовала деревня. Владел ею боярин Андрей Тимофеевич Остеев, которого считали очень изворотливым и лукавым человеком. Еще при жизни он получил прозвище Жулеба, что означало «хитрец».

Ранее была названа имитирующая стиль Московского Кремля станция метро.

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