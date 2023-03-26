Россияне перечислили стандартный набор мебели в советских квартирах

Стандартный набор мебели в советских квартирах перечислили россияне в Telegram-канале «Старая Москва». На обсуждение пользователей сети натолкнуло фото столичного жилья в 1970-х годах.

На снимке запечатлена гостиная с телевизором, диваном и двумя креслами в тон, журнальным столиком и шкафом-стенкой. «Родной гарнитур из стенки, дивана и кресел. Даже цвета те же», «У моей мамы до сих пор дома стоит эта стенка», «Прямо как у меня в детстве было в большой комнате», — узнали типичную обстановку фолловеры.

Комментаторы вспомнили и о других атрибутах квартиры в СССР, не попавших в кадр. Это ковры, наборы хрусталя, многочисленные картины на стенах и люстры «Каскад». Кроме того, многие отметили, что телевизоры в СССР накрывали салфетками из-за того, что кинескоп в устройстве мог выйти из строя из-за солнечных лучей.

Ранее москвичи вспомнили о советском прототипе мебельного магазина IKEA. Аналогом популярной шведской сети был универмаг «Дом мебели» на Полярной улице.