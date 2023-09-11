Москвичи вспомнили стоимость проезда на маршрутках в 80-е годы

15 копеек составляла стоимость поездки в маршрутном такси в Москве в 80-е годы. Об этом рассказал один из подписчиков Telegram-канала «Старая Москва» в комментариях под архивным снимком.

«15 копеек — конский ценник по тем временам. Если метро стоило пять копеек, то сейчас это было бы 150-180 рублей», «Спереди классно было ездить. Одна сидушка, и мотор греет», «От "Таганской" кольцевой ходили маршрутки до Птичьего рынка. Ездил каждую субботу за кормом для рыбок. И всегда стояла длинная очередь», «Она нередко нивелировала мои опоздания в школу. На день мне выдавалось 20 копеек — 15 на маршрутку, и, считай, остаешься без обеда. Но зато успевал на первый урок», — поделились воспоминаниями юзеры.

На снимке изображены несколько невысоких автомобилей разных цветов, на которых написано: «Маршрутное такси».

Ранее была раскрыта стоимость проезда в московском метро в прошлом веке.