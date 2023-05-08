Москвичи перечислили лучшие игрушки из культового столичного магазина

Лучшие товары из отдела игрушек культового магазина «Лейпциг» на Ленинском проспекте в Москве времен СССР перечислили столичные жители в комментариях под архивным снимком торговой точки, опубликованным в группе «Москва - воспоминания Детства» во «ВКонтакте».

«Первые резиновые индейцы!», «С этим магазином связано детство. Первая железная дорога, первая электрогитара, первый миксер, первый комбайн, кофейный набор Мадонна, лучшие продавщицы в Москве тоже из Лейпцига и одна из них моя верная спутница!», «Медведи, куклы, первый ранец в школу, миксер, который проработал 20 лет! Железная дорога!» — прокомментировали подписчики сообщества.

Многие вспомнили о восхищении ассортиментом и качеством продававшихся там игрушек, — они могли служить владельцам годами и даже десятилетиями.

Ранее россияне обсудили возраст своих плюшевых медведей из детства. Они отметили, что эти игрушки были очень качественными и у многих остались до сих пор.