В сети вспомнили популярный в СССР столовый прибор

«У нас есть и сейчас дома такая, пользуемся для снятия пенки, когда мясо варим. А вообще незаменимая вещь, хотя у современных молодых людей такую не видели, только большой шумовкой пользуются», — написала администрация группы, поинтересовавшись, кто из подписчиков помнит такую ложку.

Многие откликнулись и написали, что до сих пор пользуются небольшой шумовкой. «Для вылавливания пельменей», «В наличии с 70-х годов», «Почти каждый день такой пользуемся», — рассказали пользователи. У кого-то с ложкой оказались связаны воспоминания детства. Одна из комментаторов написала, что вылавливала такой шумовкой вишни из компота, когда была маленькой.

Кроме того, участники дискуссии обсудили, какие забавные названия советской шумовки они слышали. «Мой папка называет (шумовку) "учебная"», «А моя знакомая назвала ее "ложкой для гостей"», — поделились комментаторы.

Ранее россияне вспомнили один из главных атрибутов советской квартиры — люстру «Каскад» со стеклянными или пластиковыми подвесками.