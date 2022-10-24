История
06:21, 24 октября 2022
1 мин.

Раскрыт необычный способ строительства одной из семи высоток в Москве

Раскрыт необычный способ строительства одной из семи высоток в Москве
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Способ строительства здания Министерства иностранных дел на Смоленской-Сенной площади в центре Москвы был раскрыт в Telegram-канале «История Москвы».

«Строительство здесь велось в обратном направлении — сверху–вниз», — написал автор публикации.

Он рассказл, что за 110 дней смонтировали сначала металлический каркас высотки, а затем, стали бетонировать его с верхней части, постепенно спускаясь к основанию.

Ранее столичный риэлтор Евгений Коноплев раскрыл стоимость квартир в одной из сталинских высоток на Красных Воротах. По его словам, жилье площадью 55 «квадратов» обойдется покупателям в 27 миллионов рублей.

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