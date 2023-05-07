Раскрыта стоимость строительства столичного Военторга

Стоимость строительства столичного Военторга на Воздвиженке раскрыл «Мосленте» историк и журналист Евгений Бурт. В 2023 году зданию магазина в центре Москвы исполнилось 110 лет.

Автором проекта Военторга стал архитектор Сергей Залесский. По результатам конкурса специалистов он занял третье место, однако заказчикам понравились его идеи. Внутренняя планировка будущего универмага напоминала магазин «Тиц» в Дюссельдорфе, спроектированный Йозефом Ольбрихом. «Проект был емкий, многофункциональный и весьма привлекательный для глаз. К слову, отмеченный специальной премией Московской городской думы», — добавил Бурт.

Стоимость строительнтсва Военторга составила более миллиона рублей по курсу 1913 года. В здании имелось электричество, система охлаждения товаров, лифты и вентиляция. «Но следует полагать, что затраты должны были окупиться, ибо мастерские и магазины были весьма доходными. Место — людное, бойкое, рядом с Кремлем, товар — выгодный», — отметил историк.

Ранее Бурт вспомнил историю центрального столичного универмага в советское время. В 1922 году нынешний Центральный универсальный магазин (ЦУМ) стал «Моспромторгом», а современное название получил только в 1933 году.