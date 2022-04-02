Фото студенческой комнаты в СССР заинтересовало россиян

Фото «учебного уголка» студента конца 1970-х годов заинтересовало россиян. Снимок времен СССР выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

На фото — комната, в ней письменный стол с лампой и учебниками, стул, радиола и кресло. На спинке стула висят джинсы, в которых комментаторы узнали знаменитую модель марки «Верея». На стене висит календарь за 1978 год.

Многие признали, что пространство на фото выглядит уютно, но отметили некоторые нестыковки. Кто-то заявил, что для советского студента комната выглядит слишком роскошной, а модель радиолы на снимке наоборот устарела к 70-м годам. «Может, она для кого-то и устарела, но раньше люди не выбрасывали, как сейчас, в нашем доме она стояла до 90-х», — возразила одна из пользовательниц.

Один из юзеров решил пофантазировать на тему того, как комната на фото выглядела бы сейчас. «Вместо музыкального центра домашний кинотеатр. Книги — это компьютер или ноутбук. Будильник — это смартфон», — написал он. Кто-то отметил, что «уголок студента» очень напоминает современное арендное жилье.

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