Стала известна судьба московской квартиры знаменитого композитора Свиридова

О судьбе квартиры знаменитого советского композитора Георгия Свиридова в беседе с «Мослентой» рассказала жительница дома 36 по Большой Грузинской улице Ольга Захарова. С ее слов стало известно, что жилье музыканта в центре Москвы продали из-за отказа в госфинасировании музея.

«Наверное, самый знаменитый жилец нашего дома — композитор Георгий Свиридов. Сюиту "Метель" он написал именно здесь», — рассказала москвичка.

По словам Захаровой, родственники композитора добивались государственного финансирования, чтобы сделать 62-метровую квартиру музыканта мемориальной, однако получили отказ. После этого жилье пришлось продать, отметила она.

Ранее о знаменитых жильцах легендарной сталинской высотки на Садовой-Спасской улице рассказал председатель совета дома Артур Хабаров. По его словам, сюда селили сотрудников министерства и людей из правительства, а также знаменитостей.