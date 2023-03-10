«Дом сталинских соколов». Кто сегодня живет в доме Наркомата оборонной и авиационной промышленности СССР

Параллельно с этим в 1934 году Наркомат решил построить себе жилой дом. Проект, разработанный архитектором Юлием Дидерихсом, включал территорию трех домов, которые до сих пор существуют. Это лакокрасочная фабрика — промышленное здание 1914 года, которое перестроили в жилое. Плюс гаражи и наш жилой корпус. Это были дом 36, корпуса А, Б и В. Видимо, предполагалась единая концепция застройки и сквозная нумерация квартир. В нашем доме их 33, но начинаются номера с 54».

Квартиры по 150 и 205 метров

Проект долго согласовывали с Моссоветом, потому что размер квартир не соответствовал нормам, существовавшим в те дни. Для 1936 года метражи были запредельными — в основном 100-120 метров, в отдельных квартирах — по 150 и 205 метров.

За время строительства дома из Наркомата тяжелой промышленности выделили Наркомат оборонной промышленности, а из него — Наркомат авиационной промышленности. Руководству этих организаций здесь и давали квартиры.