«Дом сталинских соколов». Кто сегодня живет в доме Наркомата оборонной и авиационной промышленности СССР
Весной 1937 года в дом на Большой Грузинской, 36 строение 3 с квартирами по 150-205 метров начали въезжать семьи руководства оборонной и авиационной промышленности СССР. Уже через полгода восемь отцов-основателей, по индивидуальному заказу которых интерьеры делались «под кожу» и «под шелк», были арестованы и навсегда покинули это здание. Кто сегодня живет в «Доме сталинских соколов», в каком он состоянии и сколько стоит здесь квадратный метр жилплощади, «Мослента» узнала у его жительницы, чиновника и риелтора.
Летчиков в доме не селили
Проект дома Наркомата оборонной и авиационной промышленности утвердили в 1934 году. Это один их первых элитных жилых домов советского довоенного периода.
«Очень красивый, помпезный дом, который выделяется среди всей застройки района, — говорит «Мосленте» краевед и историк Дарья Булгакова. — Балюстрада на верхних уровнях, колонны, эркеры, фасад с разным рустом — все это признаки сталинского классицизма. В народе этот дом называют "Домом сталинских соколов", потому что квартиры здесь якобы выдавали летчикам».
Но про летчиков — это легенда. Семиэтажный жилой дом для своего руководства построил Наркомат тяжелой промышленности. Квартир тут совсем немного — по две на лестничную площадку.
Вот что рассказывает жительница дома Ольга Захарова: «Несмотря на народное название "Дом сталинских соколов" я не нашла ни одного подтверждения тому, что здесь давали квартиры летчикам. Бывают гиды, которые рассказывают, что тут папанинцы жили и дочь Сталина — Светлана Аллилуева. Это все неправда.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Чтобы оценить этот дом, надо понимать, насколько статусным и масштабным учреждением был в 1930-х годах Наркомат тяжелой промышленности. В 1934 году прошло два этапа конкурса на строительство его здания практически на Красной площади, на месте ГУМа. В конкурсе принимал участие весь цвет отечественной архитектуры, но проекты остались нереализоваными.
Параллельно с этим в 1934 году Наркомат решил построить себе жилой дом. Проект, разработанный архитектором Юлием Дидерихсом, включал территорию трех домов, которые до сих пор существуют. Это лакокрасочная фабрика — промышленное здание 1914 года, которое перестроили в жилое. Плюс гаражи и наш жилой корпус. Это были дом 36, корпуса А, Б и В. Видимо, предполагалась единая концепция застройки и сквозная нумерация квартир. В нашем доме их 33, но начинаются номера с 54».
Квартиры по 150 и 205 метров
Проект долго согласовывали с Моссоветом, потому что размер квартир не соответствовал нормам, существовавшим в те дни. Для 1936 года метражи были запредельными — в основном 100-120 метров, в отдельных квартирах — по 150 и 205 метров.
За время строительства дома из Наркомата тяжелой промышленности выделили Наркомат оборонной промышленности, а из него — Наркомат авиационной промышленности. Руководству этих организаций здесь и давали квартиры.
Дом был по тем временам новаторским. Фасадное оформление стало прототипом застройки Тверской и 1-й Тверской-Ямской. Эти новые жилые дома отличали от старых доходных как облик, так и планировки.
«Некоторые квартиры имели по два входа, для персонала — отдельный, — рассказывает Ольга Захарова. — При небольшой кухне была маленькая комнатка, где могла жить прислуга. А для проживавшей семьи предназначались большие просторные комнаты.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
В доме уникальные двери, высокие потолки, отделка, спецсвязь. Судя по фотографиям из архива, в некоторых квартирах комнаты разделяли дубовые раздвижные перегородки. Несколько квартир для высшего руководства потрясают воображение, учитывая, в какое время они делались.
В доме 50 процентов квартир с индивидуальными планировками — похоже, что каждый получатель рисовал их под себя. Думаю, и отделка разрабатывалась при их участии. Были квартиры с отделкой — имитацией под кожу, шелк. На потолках в некоторых квартирах сохранилась лепная символика со звездами».
Знаменитые жильцы
В этом доме жил нарком авиационной промышленности Алексей Шахурин, который возглавлял отрасль с 1940 по 1946 год. Он поставил производство самолетов на поток, в разы увеличив их поставки на фронт. В 1946 году Шахурина посадили, но после освобождения и реабилитации он вернулся в отрасль и стал заместителем министра авиационной промышленности. Наследники Шахурина до сих пор живут в этом доме.
Жил здесь и работавший в авиационной промышленности академик Алексей Туманов, занимавшийся новыми сплавами металлов. Полгода в третьем подъезде прожил заместитель наркома связи Николай Синявский.
«Наверное, самый знаменитый жилец нашего дома — композитор Георгий Свиридов, — рассказывает Ольга Захарова. — Сюиту "Метель" он написал именно здесь. Его 62-ю квартиру продали совсем недавно, лет пять назад. Родственники хотели сделать ее мемориальной, но не смогли добиться финансирования.
На третьем этаже до сих пор в неизменном виде существует квартира, в которой изначально проживал на всю Москву известный акушер-гинеколог, Герой Социалистического Труда Михаил Малиновский. В ней тоже два отдельных входа — один для хозяев, другой для посетителей. Сейчас там живут наследники Малиновского».
Отцы-основатели через полгода были арестованы
История такова, что люди, которые заказывали в этом доме интерьеры под себя, пожили в нем полгода — восемь месяцев, а потом оказались арестованы.
Дом сдали и начали заселять апреле 1937 года, а уже в декабре людей из него стали забирать. Восемь человек были репрессированы, включая Синявского — все это были специалисты Наркомата оборонной и авиационной промышленности.
Несмотря на освобождающиеся квартиры, дом не пустовал. Он перешел к Наркомату авиационной промышленности, и в нем продолжали получать квартиры и жить руководители этого ведомства и КБ «Сухой».
«Самые большие квартиры разделили, — рассказывает Ольга Захарова. — Так что теперь в доме есть, например, квартиры 74, 74А и 74Б по 80 метров. Также на три части разделили 80-ю и 79-ю квартиру».
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Инновационное здание
Дом мог существовать автономно — в нем очень большие подвалы, отдельное помещение для угля и котельная.
Консьержа не было, но отдельное помещение предназначалось для дворника, отчасти выполнявшего его функцию, в каждом подъезде работали лифтеры. На выезде были ворота, закрывавшие всю территорию дома. Так что это была отдельная зона, куда просто так не попадешь. Жильцы проходили на территорию через калитки.
При проектировании здания на его первом этаже предполагалось наличие торговых площадей. Когда дом построили, на них претендовал Мосторг, но комиссариат оборонной промышленности помещения не отдал. У двух ведомств вышли спор и переписка, в ходе которых решено было оставить пространства первых этажей в качестве административных помещений в ведении дома. Уже в 1970-х там устроили детский сад и ясли.
«Современные гиды чего только про наш дом не говорят, — рассказывает Ольга Захарова. — Например, что на крыше был бассейн и зимний сад. Это неправда. В одной из квартир была очень большая литая ванна, вот и все. Внимания заслуживает сама конструкция дома — он напоминает здания, которые делают сейчас. В квартирах нет несущих стеновых перегородок. Есть плита перекрытия, колонны и кирпичный фасад, так что планировки можно делать любого типа. С точки зрения конструктива это очень передовая история».
В доме уникальное панорамное остекление витражей со стороны двора. Когда делали капитальный ремонт, восстановили и вазоны, изображающие факел.
Фасаду вернули сияние
Единственный капитальный ремонт в истории дома прошел недавно и закончился осенью прошлого года.
«Были заменены инженерные системы, магистрали, стояки, электропроводка, — рассказывает начальник управления объектов охраны культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы Даниил Лосин. — Провели ремонт в подъездах, заменили кровельное покрытие и стропильную систему в части обрешетки. Установили отливы, поменяли "зонты" на трубах воздуховодов».
В подъездах отремонтировали козырьки, заменили окна, новые поставили с исторической расстекловкой. Отреставрировали лестничные пролеты, воссоздали деревянные тамбурные двери. Перила очистили от краски и восстановили на них утраченные элементы, отчистили и лакировали поручни.
После ремонта здание заметно изменилось внешне. Например, воссоздали и установили на прежние места декоративные тумбы со светильниками в виде вазонов.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
«Восстановили ограждения балконов и утраченные в советское время вазоны на парапетном ограждении кровли и на полках под карнизом, — перечисляет Даниил Лосин. — Воссоздали балясины и поручни на парапетном ограждении. Таким образом зданию вернули его исторический вид».
Жильцы особенно отмечают, как засияли в солнечных лучах стены дома после реставрации его покрытия. «Мы не только восстановили утраченные архитектурные элементы, — объясняет Даниил Лосин, — но и провели работы по реставрации рустованой части фасада. Облицевали его терразитовым покрытием под камень. В него была добавлена слюда, которую там обнаружили при обследовании исторического слоя. И так воссоздали его первоначальный вид с эффектом мерцания при ярком свете».
Провести все работы с первого раза не удалось — недобросовестных подрядчиков пришлось уволить и внести в черный список.
«К сожалению, в работе Фонда бывают ситуации, когда организации, которые на конкурсной основе выиграли право вести работы, не справляются с поставленными задачами, — комментирует ситуацию Даниил Лосин. — При контроле выявились отступления и нарушения и по срокам, и по качеству, так что с подрядной организацией пришлось попрощаться. Контракт расторгли и заключили новый — с организацией, которая на конкурсе заняла второе место. С ними проект полноценно и завершили. Работы с первым подрядчиком — "Экосмартстрой" — начались по осени 2021 года и закончились через год, осенью 2022-го, со вторым подрядчиком — "Стройспецсила"».
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
От 400 до 450 тысяч рублей за метр
По словам Ольги Захаровой, квартиры в доме продаются очень редко, новое предложение может появиться раз в пять-десять лет. Так как при капитальном ремонте не делалась замена перекрытий, то цена квадратного метра в доме сильно не поменялась. «В 30-е годы при строительстве таких домов делали смешанные перекрытия, — объясняет Даниил Лосин. — Бетонные — на верхних и нижних этажах, а в середине здания — деревянные».
«Дома, которым придают свежий вид, выше ценятся и покупателями, и владельцами, — говорит московский риелтор Евгений Коноплев. — Но капитальный ремонт не меняет тип домостроения. Как монолитный дом отличается от кирпичного, так же непересекающиеся типы недвижимости — это жилье с деревянными и железобетонными перекрытиями.
В этом доме сейчас нет ни одного предложения. Объявления в соседних домах с железобетонными перекрытиями позволяют посчитать там цену квадратного метра.
составляет цена квадратного метра в доме
Предположу, что если бы кто-то выставил квартиру на продажу в доме на Большой Грузинской, 36 строение 3, где часть перекрытий деревянные, цена метра составила бы 400-450 тысяч рублей».
После того как фасады засияли, цена квартир в доме поднялась несущественно — процентов на пять. При этом Евгений объясняет, что люди намного охотнее покупают недвижимость и вселяются в здания после капитального ремонта. Так что если теперь кто-то задумается о продаже одной из 33 квартир в доме Наркомата оборонной и авиационной промышленности, найти покупателя он сможет быстрее и проще, чем до реставрации.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»