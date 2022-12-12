История
04:34, 12 декабря 2022
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Стали известны судьбы коренных жителей главной пешеходной улицы столицы

Стали известны судьбы коренных жителей главной пешеходной улицы столицы
Фото: Rakoon / Wikimedia Commons

Судьбы коренных жителей главной пешеходной улицы столицы — Арбата — стали известны в материале «Мосленты». Куратор выставки Музея Москвы «Москва без окраин. Арбат» Полина Жураковская рассказала, что сейчас на Арбате живет мало людей, которые там родились.

«Во-первых, потому что там было очень много коммуналок, которые расселили. Во-вторых, в связи с прокладыванием в 1963 году Калининского проспекта, из-за чего многие дома тоже расселяли, причем, жителей отправляли в другие районы Москвы», — объяснила она.

Жураковская добавила, что также были различные квоты, согласно которым в этом же районе давали жилье коренным жителям, у кого родители родились на Арбате. Однако на всех мест на территории района не хватило.

Ранее фотография пешеходной улицы Арбат конца 1980-х годов натолкнула пользователей сети на воспоминания о тех временах.

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