«Улица не очень привлекательная». Почему не получилось превратить знаменитый Арбат в главную пешеходную зону столицы
Сделать из Арбата главную пешеходную улицу Москвы решили в 1980-м. Но — не сложилось: вместо детально проработанного проекта, охватывавшего в том числе и сеть соседних переулков, на деле был реализован только лишь фасадный вариант. Это и заложило ту оторванность улицы от остального района и Нового Арбата, которую мы имеем сегодня. Куратор выставки Музея Москвы «Москва без окраин. Арбат» Полина Жураковская рассказала «Мосленте» о главных проблемах района и его коренных жителей, а также назвала знаковые места легендарного столичного района.
Реконструкция и превращение Арбата в пешеходную зону
Идею превращения некоторых московских улиц в пешеходные зоны разрабатывал архитектор Алексей Гутнов. Эскизный план Арбата был создан в 1980 году.
Чтобы реализовывать его на местности, при «Моспроекте-2» создали специальную «Мастерскую № 9». В нее входили архитекторы, которые сегодня известны как мастера с собственными архитектурными бюро: Михаил Хазанов, Александр Асадов, Александра Суворова, Татьяна Арзамасова.
Они хотели, чтобы проект был не фасадный, а инфраструктурный, и захватывал в том числе переулки. Была проведена кропотливая исследовательская работа с архивами, с историями семей. Архитекторы выясняли, как была организована здесь жизнь раньше, хотели даже что-то реконструировать.
Вид на Арбат, конец 1980-х
Фото: Армен Тер-Месропян / РИА Новости
В итоге всю эту деятельность очень быстро свернули. Оказалось, что понадобилось «оправдать площади», заявленные в проекте. То есть реализовали вариант, который был ближе к первоначальному, эскизному плану.
Про это Окуджава сказал: «Арбат офонарел»
В итоге были сделаны потемкинские деревни — нарядные фасады и фонари по центральному пешеходному маршруту. А все, что дальше — и квартиры внутри, и переулки по сторонам, — осталось не увязано с жизнью этой линии.
Калошин переулок, 12 — особняк архитектора Михаила Лопыревского
Фото: Предоставлено Музеем Москвы
Это и сейчас чувствуется: пока доходишь до Арбата, ты в одной Москве, но, попав туда, оказываешься в каком-то совсем другом месте. Переходишь эту улицу, и дальше снова начинается привычная Москва. Составителям первого проекта хотелось такого эффекта избежать, но был реализован проект мастерской Алексея Гутнова. В итоге мы имеем то, про что Булат Окуджава сказал: «Арбат офонарел».
Расселение по всей Москве в 1963 году
Делая проект «Москва без окраин», мы обращаемся к архивным материалам, документальным источникам и свидетельствам. Но важная часть всего проекта — это личные истории людей, что называется, «устная история», долгие интервью с воспоминаниями о том, какой раньше была жизнь в районе.
Витрина Анны Герасимовой (Умки) и Владимира Кожекина. В кадре: фотографии 1990-х и губная гармошка Владимира
Фото: Фото: Предоставлено Музеем Москвы
На Арбате сейчас живет мало людей, которые там родились. Во-первых, потому что там было очень много коммуналок, которые расселили. Во-вторых, в связи с прокладыванием в 1963 году Калининского проспекта, из-за чего многие дома тоже расселяли, причем жителей отправляли в другие районы Москвы.
Да, конечно, были квоты, гласные и негласные распоряжения, согласно которым в этом же районе давали жилье коренным жителям, тем, у кого и родители родились на Арбате. Но учитывая, что это в основном были коммуналки, в которых жило семей по 20, а то и больше, на всех мест в районе не хватало.
Для проекта «Москва без окраин» я брала интервью у людей, которые сейчас живут в самых разных районах города. И при этом все детство, юность, зрелые годы у них прошли на Арбате.
В итоге мы в экспозиции решили отталкиваться еще и от истории утраты. Поэтому главная тема выставки — старое и новое на Арбате.
Арбат — сплошные задвоения
Удивительная история: Арбат — это сплошные задвоения. Две улицы Арбат — старый и новый, в метро две станции «Смоленские», и две — «Арбатские».
Фотография И. Петкова «Кинотеатр "Художественный". Арбатская площадь», 1952 год
Фото: Фото: Предоставлено Музеем Москвы
С метро объяснение простое — в 1935 году открывается голубая линия метро, которую мы знаем как Филевскую. Открывается станция «Арбатская» с павильоном в форме пятиконечной звезды. Но потом линия закрывается, и когда построили параллельно Арбатско-Покровскую линию, другую станцию переименовали и назвали «Арбатской», а эта была закрыта. Но потом она открылась, и теперь у нас две станции с таким названием. Такая же история со «Смоленской».
Так что полное зазеркалье: два Арбата, две «Арбатские», две «Смоленские» и много связанных с этим казусов, когда люди не туда выходят или путают место встречи
У задвоения улиц другое объяснение. Есть легенда, что Новый Арбат был идеей Хрущева. Он вернулся с Кубы, из поездки по Гаване, и попросил сделать в Москве так же. Там ему очень понравились широкие проспекты с высокими модернистскими зданиями.
Много знаковых школ
На Арбате много знаковых школ. 57-я в этот район не входит, граница ее изящно огибает, что странно — могла бы тоже войти. Но и без нее там много школ, важных для российской системы образования. В частности, Медведниковская гимназия, построенная на деньги иркутских купцов. Первоклассное, суперсовременное здание, до последнего времени функционировавшее как школа. Очень многие известные москвичи ее окончили.
Фотография А. Володина «Старый Арбат. Вид сверху», 1989 год
Фото: Предоставлено Музеем Москвы
Поленовская гимназия важна как пример соучастия и вовлечения школьников в важные культурологические проекты. Она была французской и непростой: мидовские родители стремились устроить сюда своих детей. У нас в экспозиции есть видео оттуда, записанное в конце 1970-х на камеру. У гимназии была прекрасная директор — Татьяна Маркевич. К ней пришел внук художника Василия Поленова, который искал ресурсы, чтобы восстановить усадьбу, пришедшую в запустение. Пришел именно туда, потому что церковь Николы на Песках, которая находится рядом, изображена на картине «Московский дворик». Он обратился к директору, которая его идею поддержала. После этого в течение нескольких десятилетий школьники ездили в Поленово, мальчики там строгали, пилили, восстанавливали, девочки водили экскурсии, готовили...
И третья история — про систему образования Даниила Эльконина и Василия Давыдова. Я знаю, что впоследствии она шагнула за пределы Москвы, и многие учились по этой системе по всей стране. Сейчас во многих школах занимаются по учебникам Эльконина и Давыдова. Началось это с арбатской школы №91 на Поварской. С нее же начинается фильм «Романс о влюбленных», когда герои едут на мотоцикле, заворачивают на Поварскую и проезжают как раз мимо этого здания.
Часть витрины Владимира Штейна, который жил на Арбате по соседству с поэтом Николаем Глазковым. На фотографии — коллаж «Наука выпивать»
На выставке мы представили две работы учеников этой школы. «Арбатскую азбуку» Вани Лозинского — в бесконечных изгибах переулков он увидел буквы. А вторая работа исследовательская — памятник собирателю Арбатского архива Сигурду Шмидту. Он появился на свет в 1922 году в квартире в Кривоарбатском переулке, и удивительно, но через 91 год в ней же умер. После смерти Шмидта его ученик и помощник Андрей Мельников въехал со своей семьей в эту квартиру, которая досталась ему по завещанию. Так что в Кривоарбатском переулке это третий Мельников после архитектора Константина и его сына Василия.
Один из самых дорогих районов Москвы
То, что Арбат как пешеходная улица в центре мог быть гораздо лучше, связано с ошибкой в городском проектировании. Чего еще ждать, когда проектируются только фасады, фонари, при этом игнорируется и никак не учитывается социо-культурный контекст?
Памятник знаменитому арбатскому краеведу Сигурду Оттовичу Шмидту, сделанный старшеклассниками Школы №91
Фото: Фото: Предоставлено Музеем Москвы
Имеем то, что имеем. Улица не очень привлекательная. Арбат сейчас не равен тому, что там было в 1990-е годы. Тогда он был другим, более живым пространством.
Это связано с тем, что Арбат — один из самых дорогих районов Москвы, и поэтому там очень жесткая конкуренция за пространство, за парковочные места
Здесь есть истории про выломанные шлагбаумы, про подкупленных дворников, про очень тесные отношения с местной полицией.
Но...
Когда мы делали выставку, нас развеселил тот факт, что в каждом городе, показывая центральную улицу с сувенирами для туристов, люди говорят: «А вот это — наш Арбат». Так что это уже по всей стране — имя нарицательное.
Витрина Музея Москвы с экспонатами, которые были переданы в музей жителями Арбата
Фото: Предоставлено Музеем Москвы
Подробнее о выставке «Москва без окраин. Арбат» можно узнать на сайте Музея Москвы.