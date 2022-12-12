«Улица не очень привлекательная». Почему не получилось превратить знаменитый Арбат в главную пешеходную зону столицы

Реконструкция и превращение Арбата в пешеходную зону

Идею превращения некоторых московских улиц в пешеходные зоны разрабатывал архитектор Алексей Гутнов. Эскизный план Арбата был создан в 1980 году.

Чтобы реализовывать его на местности, при «Моспроекте-2» создали специальную «Мастерскую № 9». В нее входили архитекторы, которые сегодня известны как мастера с собственными архитектурными бюро: Михаил Хазанов, Александр Асадов, Александра Суворова, Татьяна Арзамасова.

Они хотели, чтобы проект был не фасадный, а инфраструктурный, и захватывал в том числе переулки. Была проведена кропотливая исследовательская работа с архивами, с историями семей. Архитекторы выясняли, как была организована здесь жизнь раньше, хотели даже что-то реконструировать.