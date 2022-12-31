Раскрыта история первого светофора в Москве

Историю первого светофора в Москве раскрыли в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. Он был установлен 92 года назад — 30 декабря 1930 года на перекрестке улиц Кузнецкий Мост и Петровка.

«Светофор управлялся вручную милиционером-регулировщиком. Постепенно их внешний вид претерпевал существенные изменения. Первоначально светофоры располагались на центральных улицах города и на оживленных перекрестках», — говорится в сообщении.

В пресс-службе организации отметили, что нерегулируемых пешеходных переходов и перекрестков в городе было гораздо больше и в связи с увеличением потока автотранспорта количество светофоров начало стремительно расти.

Ранее сообщалось, что за прошедший год в столице появилось 273 светофорных объекта, 190 из которых реконструировали.