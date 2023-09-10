Стала известна история названия района Свиблово в Москве

Историю названия района Свиблово в Москве в своем блоге в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказал эксперт по недвижимости Сергей Тихоненко.

Автор поста пояснил, что слово «свиблый» или «швиблый» в старорусском использовалось для обозначения шепелявого или косноязычного человека. Но район, по всей вероятности, был назван в честь воеводы Федора Свибло, который жил здесь несколько столетий назад.

Блогер напомнил, что село было включено в состав Москвы в 1960-м году, тогда же на этом месте началась массовая застройка. В 1965 году в районе Свиблово снимался культовый советский фильм «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».

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