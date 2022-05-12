История
Сегодня в 04:36
1 мин.

Россияне обсудили преимущества свитеров из 1990-х

Россияне обсудили преимущества свитеров из 1990-х
Фото: Кузьмина Татьяна / ТАСС

Фотография компании школьников в очень похожих сине-серых свитерах с орнаментом была опубликована в группе «Лихие 90-е. Поколение Х» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях россияне обсудили преимущества свитеров тех времен.

«Β 1990-х такие свитеры были у всех поголовно!» — отметил автор поста. «У меня до сих пор лежит такой», — поделился один из подписчиков интернет-сообщества. Другой написал, что в его гардеробе подобного не было никогда.

«Тепло, стирать почти не надо. А о моде тогда не думали», — заметил кто-то из юзеров. Еще одна участница дискуссии подчеркнула, что в прошлом предметы одежды были в разы качественнее. «Берегите то, что у вас осталось. Сейчас редкость – найти свитер, который сможет служить десятилетиями», — написала она.

Ранее фото студенческих проездных из 90-х вызвало споры среди москвичей. Автор кадра рассказал, что его сын нашел проездные в старых книгах семейной библиотеки.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.