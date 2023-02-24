История
23:58, 24 февраля 2023
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Найдено объяснение дополнительному подъезду в Доме на набережной

Найдено объяснение дополнительному подъезду в Доме на набережной
Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

В знаменитом столичном Доме на набережной есть нежилой подъезд. Его наличие в здании объяснил администратор Telegram-канала «Москва: История Москвы».

«Наверняка вы слышали о «Доме на набережной» в Москве. Это очень большое здание, в котором формально 25 подъездов. На самом же деле, фактически этих подъездов 24. Так получилось, потому что 11-й подъезд считается нежилым», — рассказал автор.

По его словам, в дополнительном подъезде отсутствуют лифты и нет квартир, единственное, что там есть — это лестница и окна. Про дополнительный вход в здание существуют свои мифы и легенды, в том числе, связанные с НКВД.

«Но объяснение здесь очень простое — метраж некоторых квартир нужно было увеличить в последний момент, поэтому жилье 11-го подъезда пришлось делить между 10-м и 12-м», — написал рассказчик.

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