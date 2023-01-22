Раскрыто практичное назначение барельефов в московском метро

Практичное назначение некоторых барельефов на станциях московского метро раскрыто в Telegram-канале «Москва: История Москвы».

«Замечали ли вы когда-нибудь монументальные барельефы из металла на станциях московского метро? Наверняка, многие замечали. Однако мало кто знает, что, на самом деле, у этих барельефов есть вполне себе практическое применение — они используются как двери кабельных шкафов», — рассказал автор поста. По его словам, через такие входы сотрудники столичной подземки имеют возможность заменить старые кабели на новые.

Некоторые пользователи сети с юмором отреагировали на информацию. Один из юзеров в шутку написал, что на самом деле барельефы — тайные входы в тоннели, ведущие в засекреченное «Метро-2» и тайные лаборатории.

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