Россияне вспомнили популярную в СССР тару для молока

Советское фото с изображением держащего в руках бидон и авоську ребенка было опубликовано в группе «Мы из СССР» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях россияне обсудили популярную в те годы тару для молока и кваса.

«Всегда носил молоко в бидоне. А за хлебом меня не посылали — знали, что по пути обязательно корку съем», «С трех лет ходил за молоком с бабушкой. У меня был свой бидончик — на 0,2 или 0,3 литра», — вспомнили подписчики интернет-сообщества.

Одна из участниц дискуссии поделилась забавной историей. «Я так один раз сходила за молоком лет в 6-7… Молока не было, купила сметаны — три литра! Бабушка потом неделю блины пекла», — написала она.

Еще одна пользовательница призналась, что больше всего любила, когда ее отправляли покупать квас.

Ранее фотография аппарата для приготовления молочного коктейля и наполненного им граненого стакана подтолкнула россиян к разговору о любимом напитке. Практически каждый из участников дискуссии подтвердил, что у продаваемого в советское время коктейля был неповторимый вкус.