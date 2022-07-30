В сети вспомнили тариф на телефонные звонки в годы СССР

Тариф на телефонные звонки в годы СССР вспомнили пользователи запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), под опубликованным одним из юзеров фото с советскими телефонными автоматами. Многие юзеры активно пользовались такими в прошлом.

«Главное, чтобы двушка была, да не одна — на случай, если первая "съестся", а соединения не будет», — поделилась одна из участниц дискуссии. «Хорошо помню последовательность движений по вышибанию двушки и возвращении оной в студенческий карман», — отреагировал на ее слова другой. Еще один пользователь рассказал, что в экстренных ситуациях ему приходилось жертвовать такими же по размеру десятикопеечными монетами, которые автоматы тех лет забирали, «не брезгуя».

Участники дискуссии вспомнили, что двушки ввели только в 1961 году, а до этого расплачиваться за разговоры по телефону приходилось пятиалтынными (15 копеек). «В те времена ни у кого еще не было мобильников, и домашним телефоном мог похвастаться далеко не каждый, поэтому уличные телефонные будки пользовались хорошим спросом», — написал россиянин.

Ранее москвичи вспомнили телефонные автоматы в переходах метро в начале 2000-х. Они отметили, что уже выросло целое поколение россиян, которые не знают о существовании таких аппаратов.