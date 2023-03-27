Москвичи вспомнили торговлю около Центрального рынка в центре столицы

Торговлю на Центральном рынке на Цветном бульваре в Москве вспомнили столичные жители в комментариях под публикацией в группе «Москва — воспоминания Детства» во «ВКонтакте». Горожане рассказали, что раньше здесь можно было купить пирожки за пять копеек.

«Когда захожу в ТЦ "Цветной", никак не могу отделаться от ощущения, что за всей этой лакировкой все равно стоит запах творога, квашеной бочковой капусты и соленых огурцов», «Пирожки вкусные были, с повидлом», «Пять копеек за пирожок с повидлом, десять копеек с мясом», — прокомментировали подписчики сообщества.

Среди пользователей разгорелся спор. Некоторые заявили, что Центральный рынок в Москве был самым дорогим. Говядина, по словам горожанина, там стоила семь рублей за килограмм в то время, когда в обычном магазине за нее просили два рубля. «Рабочий класс и пенсионеры не могли себе позволить творог с Центрального рынка», — пояснил пользователь. В ответ на это москвичка возразила, указав, что покупки на рынке могла позволить себе ее мать, которая растила ее одна. Вот кто никогда не закупался на рынках — это алкоголики и члены их семей. У меня ощущение, что все жалобщики на бедность в Союзе были как раз из семей пропойц», — прокомментировала она.

Ранее москвичи поделились воспоминаниями о знаменитом Птичьем рынке. Они признались в регулярных поездках туда во времена СССР — за кормом для питомцев и ради развлечения.