Москвичи поделились воспоминаниями о знаменитом Птичьем рынке

Воспоминаниями о знаменитом столичном Птичьем рынке поделились москвичи в группе «Москва — Воспоминания детства» социальной сети «ВКонтакте». Фолловеры признались в регулярных поездках туда во времена СССР — за кормом для питомцев и ради развлечения.

Подписчики группы написали, что ездили на Калитниковский рынок в районе Таганки еженедельно. «Культовое место. В детстве практически каждые выходные туда ходили», «Я каждые выходные ездила за кормом для рыбок. Бродила и рассматривала всю живность подряд», «Ездили с папой. Он считал, что обязательно надо посетить как музей, но мне никого там не купили», «Любимое место. При любой возможности с друзьями старались там оказаться», — оставили они комментарии.

По словам пользователя сети, рынок был разделен на четыре зоны, в которых продавались рыбы, птицы, млекопитающие и корм для животных. Там можно было купить рыбок, хомячков, морских свинок, попугаев, канареек, цыплят, кошек, собак, обезьян, даже рогатый скот. Одна москвичка рассказала, что часто пристраивала там кошек и собак, которых находила в подъездах близлежащих домов.

Ранее москвичи выбрали животное для символа 2023 года. Им стала летучая мышь.