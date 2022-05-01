Раскрыта история изменения первомайских традиций

Жителям Москвы в честь праздника весны и труда раскрыли историю первомайских традиций, а также рассказали, как они менялись с годами. Соответствующий материал опубликовали на сайте правительства Москвы.

Стало известно, что праздновать наступление мая начали еще в дохристианские времена. Организовывая праздник, древние славяне стремились умилостивить языческих богов, чтобы те дали богатый урожай.

Руководитель отдела «История Москвы» музея Москвы Ирина Карпачева рассказала, что первый известный майский праздник под названием праздник Живы отмечался в ночь с 30 апреля на 1 мая. Живой называли богиню жизни, любви и лета.

Традиция жарить шашлыки на майских праздниках пришла вместе с императором Петром I, который перенял европейскую традицию проводить пикники в ночь с 30 апреля на 1 мая.

Новая традиция появилась во второй половине XIX века, когда образовалась организация, называвшая себя Международным товариществом рабочих, или Первым интернационалом. С их приходом праздник приобретал политический характер.

Начиная с 1918 года 1 мая официально стало нерабочим днем, когда жители страны устраивали субботники. С 1992 года он стал праздником весны и труда.

Ранее «Мослента» рассказала, кто и как участвовал в самой масштабной первомайской демонстрации 1972 года.