Стало известно об участниках первомайской демонстрации в СССР

О том, кто и как участвовал в самой масштабной первомайской демонстрации 1972 года в преддверии праздника рассказывает «Мослента».

После поздравлений советского правительства начиналась основная часть праздника, который больше всего был похож на карнавал. Начали парад физкультурники и пионеры, которые показывали разнообразные акробатические трюки. Самым запоминающимся представлением была живая фигура — серп и молот, символизирующая союз рабочих и крестьян.

Далее по Красной площади шли колонны трудящихся от всех районов и главных предприятий Москвы. Дети также принимали участие в первомайских праздниках. Кроме того, в демонстрации на Красной площади было много гостей из других стран. Им давали места на зрительских трибунах и в специальных секторах, расположенных вдоль маршрута шествия колонны демонстрантов колонн трудящихся от всех районов и главных предприятий Москвы.

Ранее появились подробности участия Фиделя Кастро в Первомае в Москве.