Стало известно о трагедии знаменитого художника в Москве

О трагедии знаменитого художника Евгения Лансере «Мосленте» стало известно из рассказа его внука, потомственного художника Евгения Лансере-младшего. В доме на углу Милютинского и Боброва переулков в Москве представители знаменитой династии проживают с 1934 года.

«В начале 1930-х архитектор Алексей Щусев позвал деда в Москву, помочь в работе над оформлением Казанского вокзала. Он же помог ему получить жилье в этом доме», — объяснил собеседник «Мосленты».

Семье художника досталась квартира с семью комнатами и кухней площадью в 220 квадратных метров. Но через четыре года в ходе «уплотнения» к Лансере подселили соседей, что для семьи академика живописи стало большой трагедией, рассказал его внук.

Позднее, снова благодаря Щусеву, семье Лансере разрешили построить стену, отделившую их от соседей, которым досталась большая часть кухни и три комнаты. С тех пор знаменитое столичное здание стали называть «домом Лансере».

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