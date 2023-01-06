Раскрыта история возникновения «тренажера для записи новогодних поздравлений»

Историю возникновения в Москве» тренажера для записи новогодних поздравлений» раскрыли авторы Telegram-канала «Москва. Детали». Стало известно, что семиметровый макет Спасской находится на территории района Тропарево-Никулино, недалеко от станции метро «Юго-западная».

«История возникновения этого тренажера для записи новогодних обращений: до застройки местности жильем здесь находились различные военные части. И на этом месте был плац для построений и занятий строевым шагом. В начале 90-х два офицера решили украсить площадку, построив эту башню», — сообщили авторы канала.

Ранее историю появления знаменитого «китайского дома» на Мясницкой улице в Москве раскрыл журналист и историк Валерий Бурт. Стало известно,что изначально здание, купленное предпринимателем Перловым в середине XIX века, не было выполнено в азиатском стиле.