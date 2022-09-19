Россияне объяснили тяжелый труд советских женщин

Архивное фото советской женщины, укладывающей кирпич, удивило россиян. В сети попытались найти объяснение подобной непростой работе, которой занимались женщины в СССР. Обсуждение разгорелось под снимком, опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва».

«Мы, девчонки в 1978 году, в стройотряде работали штукатурами. Иностранные студенты, а именно немцы, тогда очень удивлялись этому», «То ли женщины советские были большими любителями тяжелой работы, то ли СССР был большим любителем тяжелой работы в исполнении женщин», «Да, это ужасно, что женщина с раствором работает. Лопатой», — прокомментировали юзеры.

Многие предположили, что в те годы студенты, в том числе и девушки, таким образом отрабатывали практику на стройках. Или так приезжали зарабатывать в крупные города деревенские жительницы. Другие объяснили, что в 1960-е годы, когда было сделано фото, прошло еще не так много времени после войны, новое поколение мужчин еще не успело вырасти и работать приходилось женщинам.

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