Раскрыта история «убогого» места в центре Москвы

Историю прозванного в народе «убогим» места в центре Москвы раскрыли администраторы Telegram-канала «Неизвестная Москва». Стало известно, что в районе современных улиц Дурова и Достоевского в центре города раньше располагался Божий дом, а местность эту называли Божедомкой или просто «убогим».

Сюда привозили неопознанные тела и трупы людей, которые умерли не своей смертью. Их складывали в яму, заполненную льдом. В таком состоянии они находились до Пасхи или Покрова.

По данным из открытых источников, во время этих праздников над общими захоронениями проводили панихиды, а после укрывали их землей. В 1732-м «божедомья» перенесли в район Марьиной Рощи. Уже в 1771 их полностью ликвидировали. Причиной тому стала чума, случившаяся в столице.

Ранее селовеческие останки нашли на участке старинного особняка в центре Москвы.