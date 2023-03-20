Москвичей удивил интерьер эталонной советской квартиры

Фотографии интерьера эталонной трехкомнатной столичной квартиры 1968 года опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва». Дизайн помещения удивил пользователей сети, многие назвали его современным.

«По-моему, очень современно», «Класс. И сейчас эталонная», «Зонирование пространства классное! И по потолку дизайн тоже, и полка длиннющая по стене! Стильный интерьер, но неуютный», «Она и сейчас очень стильная такая была бы», — прокомментировали москвичи.

Снимок был сделан в жилом комплексе нового типа, строящегося тогда в 10-м экспериментальном квартале района Новые Черемушки. На одной из фотографий запечатлен кинозал с большим окном, телевизором, диваном и несколькими рядами стульев.

Кухня-гостиная обустроена небольшим уголком с мини-холодильником, обеденным столом со стульями, книжным полками, небольшим журнальным столиком и креслом с диваном. Зона спальни ограждена импровизированными «стенами» в виде подставок от пола до потолка с цветочными горшками.

Ранее кадр из фильма «Покровские ворота» напомнил россиянам об обстановке советской коммуналки. Пользователи сети пришли к выводу, что в фильме отражен быт «настоящих москвичей».