Фото с уличными весами из СССР вызвало ностальгию у россиян

Ностальгию по советскому прошлому вызвало у россиян опубликованное в Telegram-канале «Старая Москва» фото с уличными весами и габаритной женщиной, взвешивающей ребенка.

«Четыре копейки стоило?», «Сначала три или четыре копейки, потом 15», «Четыре копейки, и билетик отрывался», — стали вспоминать пользователи о цене процедуры.

«Помню такие весы в пионерлагере», «В школе у нас такие весы были, и медсестра нас взвешивала время от времени. И еще рост измеряла», «У нас прямо перед входом в метро "Сокол" была такая тетушка и весы», «Такие часто рядом с автоматами с газировкой сидели, взвешивали. У входов в парки», — поделились подписчики канала.

Кто-то из юзеров заметил, что у весов был предел в 120 килограммов, поэтому героиня фото «воспользоваться служебным положением и взвеситься бесплатно» очевидно не могла. Один из участников дискуссии пошутил, что у дамы специально такая комплекция, чтобы на весах каждый чувствовал себя стройным.

Ранее в сети поспорили об антисанитарии советских автоматов с газировкой. В годы СССР в них можно было приобрести обычную газированную воду или добавить в нее сироп.