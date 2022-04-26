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Писатель рассказал об уплотнении советских коммуналок

Писатель рассказал об уплотнении советских коммуналок
Фото: Иванов Олег / ТАСС

Журналист и писатель Александр Цыганов провел свое детство в коммуналке на Чистых прудах в 1960-е годы. Он рассказал «Мосленте» о том, как формировались и уплотнялись коммунальные квартиры.

Цыганов поделился воспоминаниями о том, как въехал с семьей в 11-метровую комнату. Как позже оказалось, она, как и вся квартира, некогда принадлежала двум пожилым женщинам, родственницам бывшего владельца дома. Однако с заселением новых жильцов у пенсионерок от прежнего имущества осталась только одна комнатка на двоих.

«То есть их мало того, что потеснили в своем доме, в своей квартире, так еще и полкомнаты потом забрали. У них было два окна, им сказали — много, и оставили одно, сделали стенку и заселили нас», — заметил журналист.

Ранее москвич вспомнил о коммуналках в знаменитом «Доме со зверями».

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