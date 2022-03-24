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Москвич вспомнил о коммуналках в знаменитом «Доме со зверями»

Москвич вспомнил о коммуналках в знаменитом «Доме со зверями»
Фото: Александр Зеликов / ТАСС

В середине XX века в знаменитом московском «Доме со зверями» на Чистопрудном бульваре располагались коммуналки. В беседе с «Мослентой» столичный журналист и редактор Александр Цыганов вспомнил об их высоких потолках и просторных коридорах.

«В этом доме с "животными невиданной красы" жила парочка моих школьных приятелей. Один из них — на третьем этаже, второй — в полуподвале, где тогда тоже были квартиры. Помню, вид на улицу у него был в половину окна — одни ноги видно. Но тогда на такие мелочи никто не обращал внимания. Главное, что есть своя комната в центре», — поделился Цыганов, проживавший тогда в одном из соседних домов по улице Покровка.

По воспоминаниям собеседника «Мосленты», располагавшиеся в «Доме со зверями» коммуналки считались тогда более чем приличными. Там были высокие потолки, а по просторным коридорам можно было кататься на велосипеде.

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