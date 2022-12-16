История
20:20, 16 декабря 2022
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Россияне вспомнили первый концерт рок-группы Uriah Heep в Москве

Россияне вспомнили первый концерт рок-группы Uriah Heep в Москве
Фото: А. Козьмин / РИА Новости

Воспоминаниями о первых концертах западной британской рок-группы Uriah Heep, которые проходили в Москве в конце 1980-х годов, россияне поделились в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Ровно 35 лет назад — с 7 по 16 декабря 1987 года — британская рок-группа Uriah Heep дала десять аншлаговых концертов в московском спорткомплексе "Олимпийский". Музыканты стали самой первой группой, игравшей в СССР в стиле хард-рок. Таким образом, им удалось вписать свою, пусть и небольшую, главу в мировую историю», — рассказал автор поста.

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Фото: Гуревич А./Фотохроника ТАСС

Он также напомнил выдержки из интервью участников группы, которые артисты давали после завершения своих выступлений в СССР. По словам одного из музыкантов, зрителям на концертах было запрещено танцевать, но они могли хлопать в ладоши и подпевать. Исполнители также отмечали: из-за того, что слушатели находились далеко от сцены, взаимодействовать с аудиторией было достаточно сложно. Но, пробегая через нейтральную зону, артистам удавалось пожать руки нескольким зрителям.

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Участники группы также рассказывали, что привезли в Москву несколько коробок со своими промофотографиями.

Поклонники из СССР использовали снимки Uriah Heep как валюту: могли обменять фото с автографами на меховую шапку.

Пользователи сети в комментариях с восторгом поделились воспоминаниями о выступлениях западной группы в столице СССР. «Это были первые настоящие рок-концерты! Великие концерты. Великая группа. С тех пор она всегда со мной. Был на пяти концертах», «Я там был! И помню, какой звук был на концерте у "Землян", и как Uriah Heep грянули после них со вспышками, светом, мощным звуком!» — с ностальгией написали фолловеры.

«Результаты воздействия западных групп, конечно, были непредсказуемы. Мне альбом Uriah Heep достался в 15 лет, и из-за него я прочитал несколько романов английского писателя Чарльза Диккенса, начал сам со словарем переводить тексты», — рассказал один из юзеров.

Ранее, в сентябре прошлого года, известный российский рок-исполнитель Сергей Галанин вспомнил о масштабном рок-фестивале, который проходил на аэродроме в Тушине более 30 лет назад.

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