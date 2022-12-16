Россияне вспомнили первый концерт рок-группы Uriah Heep в Москве

Пользователи сети в комментариях с восторгом поделились воспоминаниями о выступлениях западной группы в столице СССР. «Это были первые настоящие рок-концерты! Великие концерты. Великая группа. С тех пор она всегда со мной. Был на пяти концертах», «Я там был! И помню, какой звук был на концерте у "Землян", и как Uriah Heep грянули после них со вспышками, светом, мощным звуком!» — с ностальгией написали фолловеры.