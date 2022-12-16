Россияне вспомнили первый концерт рок-группы Uriah Heep в Москве
Воспоминаниями о первых концертах западной британской рок-группы Uriah Heep, которые проходили в Москве в конце 1980-х годов, россияне поделились в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Ровно 35 лет назад — с 7 по 16 декабря 1987 года — британская рок-группа Uriah Heep дала десять аншлаговых концертов в московском спорткомплексе "Олимпийский". Музыканты стали самой первой группой, игравшей в СССР в стиле хард-рок. Таким образом, им удалось вписать свою, пусть и небольшую, главу в мировую историю», — рассказал автор поста.
Фото: Гуревич А./Фотохроника ТАСС
Он также напомнил выдержки из интервью участников группы, которые артисты давали после завершения своих выступлений в СССР. По словам одного из музыкантов, зрителям на концертах было запрещено танцевать, но они могли хлопать в ладоши и подпевать. Исполнители также отмечали: из-за того, что слушатели находились далеко от сцены, взаимодействовать с аудиторией было достаточно сложно. Но, пробегая через нейтральную зону, артистам удавалось пожать руки нескольким зрителям.
Участники группы также рассказывали, что привезли в Москву несколько коробок со своими промофотографиями.
Поклонники из СССР использовали снимки Uriah Heep как валюту: могли обменять фото с автографами на меховую шапку.
Пользователи сети в комментариях с восторгом поделились воспоминаниями о выступлениях западной группы в столице СССР. «Это были первые настоящие рок-концерты! Великие концерты. Великая группа. С тех пор она всегда со мной. Был на пяти концертах», «Я там был! И помню, какой звук был на концерте у "Землян", и как Uriah Heep грянули после них со вспышками, светом, мощным звуком!» — с ностальгией написали фолловеры.
«Результаты воздействия западных групп, конечно, были непредсказуемы. Мне альбом Uriah Heep достался в 15 лет, и из-за него я прочитал несколько романов английского писателя Чарльза Диккенса, начал сам со словарем переводить тексты», — рассказал один из юзеров.
Ранее, в сентябре прошлого года, известный российский рок-исполнитель Сергей Галанин вспомнил о масштабном рок-фестивале, который проходил на аэродроме в Тушине более 30 лет назад.