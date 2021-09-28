Известный рок-музыкант рассказал о московском фестивале 30-летней давности

«Люди ехали на концерт не просто так. Был момент, когда выступала наша какая-то группа, а все ждали Metallica и AC/DC, но это не портило настроения. Все знали афишу», — пояснил он, добавив, что в то время люди могли идти на концерт не потому, что им нравились выступающие артисты, а чтобы посмотреть шоу.

Галанин вспомнил, как в то время люди съезжались в Москву со всей страны. Многим приходилось ночевать в палатках или подъездах, чтобы увидеть зарубежных звезд своими глазами. По его мнению, российские поклонники смогли приятно удивить мировых звезд того времени.

Ранее москвич поделился историей проведения одного из первых рок-концертов в здании стадиона «Олимпийский», который состоялся 26 июля 1987 года, чем вызвал у жителей столицы воспоминания о былых временах.