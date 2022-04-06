Москвичка предложила вернуть уроки домоводства в современные школы

Москвичи вспомнили уроки домоводства в советских школах. Архивное черно-белое фото, сделанное на посвященном ведению домашнего хозяйства занятии, житель столица опубликовал в группе «Москва, которую Вы не знаете» в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Урок "Домоводство" в одной из московских школ, начало 80-х», — подписал он снимок, на котором запечатлены накрывающие на стол школьницы в темных платьях школьной формы и кухонных фартуках.

Москвички в комментариях с ностальгией вспомнили, как проходили эти уроки. «Да, нас учили готовить! А еще мы изучали устройство швейной машинки, пылесоса. И как делать консервацию, кроить, шить, даже как ремонтировать светильники. Если честно, эти знания не раз выручали в жизни. Вот бы сейчас это в современные школы вернуть! На компьютере с информатикой суп не сваришь», — предложила одна из подписчиц. «Такая ностальгия! Уроки труда классные были. У меня мама хорошо шила, но меня шить научили именно в школе», — рассказала другая. «И у нас так было! Помню, напечем пирогов, печенья, а в перемену мальчишки под дверями стоят, ждут, когда накормим», — поделилась воспоминаниями третья.

Ранее россияне вспомнили уроки физкультуры в годы СССР. Они написали ностальгические комментарии под фото девушек, занятых пробежкой на стадионе.