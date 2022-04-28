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Россияне поспорили об уютности московских квартир в старых высотках

Россияне поспорили об уютности московских квартир в старых высотках
Фото: Давид Шоломович / РИА Новости

Архивное фото, сделанное на кухне одной из квартир в высотном доме в Москве, заставило россиян поспорить об уютности этого жилья. Снимок опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва».

На фотографии изображена женщина в кухонном фартуке, стоящая за плитой на небольшой кухне. Видны маленький стол, несколько стульев, другие предметы мебели. Метраж кухни смутил россиян. Многие указали на неудобство таких маленьких помещений, однако нашлись и те, кто не увидел в этом ничего плохого.

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«Я был в нескольких квартирах в сталинских домах, на Кутузовском проспекте и Ленинском. Внутри планировка тесная, весь парад только на фасаде», «Да дело не в квадратных метрах. А хрущевки разве больше? В доме на набережной все было укомплектовано: приходи и живи. Метраж тогда не был важен», «За помпезно-лицемерным декором высоток скрывался суровый реализм бытия», «Неуютная кухня», — прокомментировали юзеры.

В комментариях к публикации подписчики канала опубликовали снимки, сделанные в современной квартире в высотном доме. На одной фотографии — работающий мусоропровод прямо на кухне в квартире. Россиянка написала, что решение пользоваться им или нет, принимают сами жители.

Ранее об устройстве быта в коммуналке на Чистых прудах в 1960-х годах рассказал журналист и писатель Александр Цыганов. Его детство прошло в коммунальной квартире в центре Москвы.

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