Москвичи вспомнили цену на мужскую стрижку в модном столичном салоне времен СССР

Жители столицы поделились воспоминаниями о салоне красоты «Чародейка» на Калининском проспекте, нынешнем Новом Арбате. На обсуждение пользователей сети натолкнуло фото парикмахерского зала в Telegram-канале «Старая Москва».

«Если не ошибаюсь, салон "Чародейка" был одним из самых популярных и модных, так ли это?» — поинтересовались в комментариях. Пользователи сети подтвердили, что это заведение во времена СССР считалось одним из лучших в столице. Фолловеры рассказали, что в «Чародейке» работали мастера высшей категории, в том числе и знаменитый советский «звездный» парикмахер Долорес Кондрашова.

По воспоминаниям комментаторов, клиенткам нужно было записываться в «Чародейку» за несколько месяцев. Мужчины могли постричься, отстояв в живой очереди. «Очередь 20-30 минут. Стрижка стоила 3 рубля 80 копеек», — назвал цену на эту услугу один из бывших посетителей.

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