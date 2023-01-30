Видеокадры Москвы и ее жителей 70-х годов восхитили россиян

«Прелесть, такие все радостные», «А как хорошо одеты люди, тут и шубки, и пальто, и шапки меховые, мохеровые, все натуральное, никакой химии», «Любимая Москва 70-80-х, раньше зимой снег, лыжи, санки, коньки, сейчас лед и гололед. Вспоминаю телефонные будки, автоматы с газировкой, на ВДНХ любили кататься в автовагончиках без дверей, каждые выходные ездили туда гулять, все копейки стоило», «Какой красивый город! Такой атмосферный. Хотела бы оказаться здесь и прочувствовать ту жизнь ненадолго», — прокомментировали юзеры.

На опубликованных кадрах запечатлены зимние развлечения москвичей того времени: дети, катающиеся на санках, группы людей с лыжами и просто гуляющие по городу.

Ранее опубликованный в сети кадр из главного новогоднего фильма — «Ирония судьбы, или С легким паром!» — напомнил москвичам о зимней моде 1970-х годов.