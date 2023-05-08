Пользователи сети вспомнили судьбу восьмой «сталинской» высотки в «Москве

Судьбу недостроенной «сталинской» высотки в Москве вспомнил пользователь сети в группе «Гагаринской район» в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Автор поста рассказал, что кроме семи знаменитых высоток, построенных во времена советского лидера Иосифа Сталина, в столице должна была появиться еще одна — 32-этажная высотка в Зарядье. В 1953 году была построена платформа, под которой было бомбоубежище и технические помещения, а также же каркас, возведенный до 14-го этажа. Экстерьер дома должен был перекликаться со строившемся на противоположной стороне Дворцом Советов.