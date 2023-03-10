Определена стоимость квартир в одной из самых знаменитых сталинок Москвы
Риелтор Коноплев высчитал нынешнюю стоимость жилья в доме Наркомата на Большой Грузинской.
Нынешнюю стоимость «квадрата» жилья в одной из самых знаменитых сталинок Москвы — дома Наркомата на Большой Грузинской — определил в беседе с «Мослентой» риелтор Евгений Коноплев.
«Предположу, что если бы кто-то выставил квартиру на продажу в доме на Большой Грузинской, 36, строение 3, где часть перекрытий деревянные, цена квадратного метра составила бы 400-450 тысяч рублей», — сказал специалист.
В расчете он исходил из известных цен на жилье в домах того же района с бетонными перекрытиями — 450-500 тысяч за «квадрат».
В доме Наркомата, прозванном в народе «Домом сталинских соколов», сейчас нет ни одного предложения о продаже жилья, уточнил Коноплев.
Ранее стала известна стоимость услуг столичных риелторов. Она зависит от цены продаваемой или покупаемой недвижимости.