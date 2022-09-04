Опубликованы воспоминания россиян о первых квартирах с центральным отоплением

Воспоминания россиян о первых квартирах с центральным отоплением опубликовала «Мослента». Стало известно, что в 1920-х года в Москве для рукомойников носили воду в ведрах, а в 1950-х стояли в очереди к конфорке, чтобы вскипятить чайник на коммунальной кухне.

В своих дневниках писатель и публицист Михаил Пришвин с приходом центрального отопления радовался, что не нужно будет больше ходить за водой с ведрами. «Не только не надо печки топить, а даже негде бумажку ненужную сжечь. Это называется центральным отоплением. Ты об этом грязном деле вовсе не думаешь, не надо заготовлять дров, не надо таскать их со двора, грязнить квартиру, следить за топкой, угорать», — писал он в своих дневниках.

Специалист в области химического машиностроения Валерий Любартович, в свою очередь, писал, что до того, как в конце 1940-х годов в Москву был проведен природный газ из саратовских месторождений, на кухне топили дровяную плиту, пользовались керосинками и примусами. «Отопление комнат было печным, причем одна голландская печь согревала два жилых помещения», — указаны его слова в книге «Дом на Первой Мещанской, в начале. Воспоминания о Москве 1950-х»).

Прозаик и сценарист Евгений Шварц рассказывал, что в какой-то момент люди стали воспринимать электричество и водопровод как должное, однако в это же время восхваляли центральное отопление, телефон и газ.

Ранее жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону к 1 сентября.