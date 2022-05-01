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Принимавшие воздушные ванны в центре Москвы люди удивили россиян

Принимавшие воздушные ванны в центре Москвы люди удивили россиян
Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

Архивный снимок пациентов Центрального института курортологии, сделанный в советское время, удивил россиян. Фотографию опубликовали в группе «Москва Online» во «ВКонтакте».

На фото изображены люди, которые лежат на кушетках на балконе прямо на открытом воздухе. Они отдыхают и принимают солнечные ванны, рядом с пациентами стоят врачи в белых халатах. По информации администраторов группы, снимок был сделан в центре Москвы на Новом Арбате.

«Вот раньше люди жили: курорт прямо в центре Москвы», «Деньги из воздуха», «Курортология! Вот это наука», «Интересно, а оплату за эти воздушные ванны требовали?» — прокомментировали юзеры.

Ранее мужчина в колготках вместо штанов, прокатившийся в поезде московского метро, удивил россиян.

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