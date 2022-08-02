Россияне вспомнили цены московского ресторана 1967 года

Россияне обсудили меню московского ресторана 1967 года. Снимком ассортимента блюд общепита поделился Telegram-канал «История Москвы».

«Представьте, что в 1967 году вы зашли в ресторан при "Аэровокзале" на Соколе. Вот такое меню вам бы подали в этом ресторане. Что-нибудь приглянулось?» — поинтересовалась администрация канала.

В качестве закуски посетителям кафе предлагали сыр и копченую колбасу, на первое подавали несколько видов супов — бульон и солянку с разными наполнителями, окрошку, борщ, ботвинью и куриную лапшу. В разделе горячих блюд были представлены осетрина, судак, различное мясо, а также яичница, блины и зразы. На десерт подавали компот, мороженое и яблоки в красном вине. Большинство цен — в пределах одного рубля, самая дорогая позиция — цыпленок табака за 2 рубля 23 копейки.

Фолловеры одобрили ассортимент советского ресторана. Снимки прейскуранта при десятках тысяч просмотров набрали более 1,3 тысячи положительных реакций.

Ранее в сети вспомнили о доступности ресторанов в СССР. По словам одной из пользовательниц сети, в 1960-х годах большинству советских людей были доступны походы в общепит.