Стало известно о самых выгодных товарах в столичных комиссионках

О самых выгодных товарах в столичных комиссионках советского времени вспомнил историк Валерий Бурт в материале «Мосленты». По его словам, это были трофейные вещи, привезенные фронтовиками из Германии и других европейских стран.

«Солдаты много увезти не могли, а вот офицеры загружали машины, вагоны поездов под завязку. У самых предприимчивых скапливалось так много импортных вещей, что они сдавали их в комиссионки», — пояснил Бурт.

После войны в магазинах нередко встречались импортная одежда, обувь, велосипеды, посуда, часы и другие товары. В комиссионках также попадался антиквариат из Европы. Большое количество привезенных в СССР трофеев упоминал певец Владимир Высоцкий в композиции «Баллада о детстве».

Ранее москвичи вспомнили популярный в СССР магазин румынских товаров «Букур». В его ассортименте имелись импортные вина марок «Мурфатлар» и «Котнари», вермут, шампуни, сигареты и консервы.