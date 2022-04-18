03:15, 18 апреля 2022
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Юные пионеры в Москве прошлого века восхитили россиян
Фото: Христофоров Валерий / ТАСС
Архивный снимок юных пионеров, сделанный в 1972 году в Москве на улице Горького (сейчас Тверская), восхитил россиян. Фото опубликовали в группе «Москва - воспоминания Детства» во «ВКонтакте».
На фотографии изображены девочки и мальчики в пилотках и белых рубашках, с красными пионерскими галстуками. Волосы у девочек заплетены в косички с нарядными белыми бантами. Один из юзеров предположил, что дети в тот день шли на Красную Площадь смотреть парад юных пожарных.
«Хорошенькие такие», «Счастливые лица. Положительные эмоции. Это объективно», «Очень милые дети с приятными лицами. Такие все счастливые, радостно смотреть», — прокомментировали подписчики сообщества фото прошлого века.
Ранее россияне вспомнили супы и компоты в пионерских лагерях.