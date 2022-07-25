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Москвичам рассказали о необычном городском законе XVII века

Москвичам рассказали о необычном городском законе XVII века
Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

О необычном городском законе, работавшем в столице до появления уличного освещения, рассказали в Telegram-канале «История Москвы». До XVIII века в темное время суток все люди обязаны были выходить на улицу с фонарем.

Особенно важным было держать источник света у лица. Так человек становился заметнее на темной улице. Те, у кого не было при себе фонаря, рисковали попасть за решетку. Городовой мог принять такого гражданина за преступника и задержать его до выяснения обстоятельств.

В 1730 году императрица Анна Иоанновна установила первые светильники на улицах Москвы. После этого правило про фонари потеряло свою актуальность.

Ранее москвовед рассказал о запрете, существовавшем в столице в эпоху правления императора Николая I.

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