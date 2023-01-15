История
04:43, 15 января 2023
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Россияне вспомнили запах советских мотоциклов

Россияне вспомнили запах советских мотоциклов
Фото: Виктор Чернов / РИА Новости

Запах советских мотоциклов обсудили подписчики группы «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«Этот запах в спорттоварах не забыть и не передать. Помню еще школьником ходил там, о новом мотоцикле мечтал», — поделился автор публикации в интернет-сообществе. Пост он подкрепил черно-белой фотографией из магазина. Многие юзеры поняли, что он имеет ввиду.

«Запах покрышек и нитрокраски», «Сразу вспомнила запах новой резины в отделе мототоваров в универмаге», «Запах новой техники того времени был благородным», «Сразу вспомнил запах! Хочу туда!», «Да, запах там был особенный! Резина пахла!» — написали они.

Многие отметили, что в современных торговых точках запах совершенно другой, поэтому молодому поколению сложно понять их эмоции.

Ранее о скачках цен на стройматериалы вспомнила жительница столицы Виктория Бодяк. «Когда пришло время их покупать, цены начали меняться ежедневно», — рассказала она.

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