Россияне вспомнили запах советских мотоциклов

Запах советских мотоциклов обсудили подписчики группы «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«Этот запах в спорттоварах не забыть и не передать. Помню еще школьником ходил там, о новом мотоцикле мечтал», — поделился автор публикации в интернет-сообществе. Пост он подкрепил черно-белой фотографией из магазина. Многие юзеры поняли, что он имеет ввиду.

«Запах покрышек и нитрокраски», «Сразу вспомнила запах новой резины в отделе мототоваров в универмаге», «Запах новой техники того времени был благородным», «Сразу вспомнил запах! Хочу туда!», «Да, запах там был особенный! Резина пахла!» — написали они.

Многие отметили, что в современных торговых точках запах совершенно другой, поэтому молодому поколению сложно понять их эмоции.

Ранее о скачках цен на стройматериалы вспомнила жительница столицы Виктория Бодяк. «Когда пришло время их покупать, цены начали меняться ежедневно», — рассказала она.