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04:15, 04 января 2023
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Жительница столицы вспомнила о скачках цен на стройматериалы

Жительница столицы вспомнила о скачках цен на стройматериалы
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

О скачках цен на стройматериалы вспомнила в беседе с «Мослентой» жительница столицы Виктория Бодяк.

«Когда пришло время покупать стройматериалы, а цены начали меняться ежедневно. Помню, самым дорогим получился именно пол. Мы выбирали хорошее покрытие, и забронировали его за 180 тысяч рублей. Но, когда Дима (супруг) приехал его забирать на следующий день после брони, цена выросла до 240 тысяч. В то время решения приходилось принимать очень быстро», — сказала Бодяк.

Москвичка отметила, что площадь ее квартиры составляет 106 квадратных метров.

Ранее россияне раскрыли потраченные на ремонт жилья суммы. По словам трети россиян (33 процента), на ремонт они потратили более 500 тысяч рублей.

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