История
06:39, 04 февраля 2023
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Стало известно о зарплате фонарщиков в дореволюционной Москве

Стало известно о зарплате фонарщиков в дореволюционной Москве
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

О зарплате фонарщиков в дореволюционной столице стало известно одному из авторов сообщества «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». В то время обойтись без представителей этой профессии в городе было невозможно, подчеркнул он.

«В конце XIX века уличное освещение уже начинало постепенно становится электрическим, однако происходил этот процесс очень медленно. Поэтому фонарщики все еще были нужны, чтобы заниматься керосиновыми или газовыми фонарями, которыми освещались большинство дорог», — поделился рассказчик.

Зарплата фонарщика в те годы составляла около 18 рублей в месяц, уточнил автор.

Ранее москвичам рассказали о переменах в работе столичных старьевщиков. Выяснилось, что современные представители профессии ничем не напоминают своих предшественников.

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